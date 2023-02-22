«Пакет порвался два раза подряд», – говорит специалист по рекламе Урмас Вилльманн. Оказывается, он не единственный, кого коснулась эта проблема, хлипкие бумажные пакеты Selver выводят из себя и других клиентов, пишет Elu24.
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ДНО ПРОБИТО ⟩ Хлипкие бумажные пакеты Selver выводят клиентов из себя: все покупки разлетелись по парковке
Хлипкие бумажные пакеты Selver выводят клиентов из себя: все покупки разлетелись по парковке
Специалист по рекламе Урмас Вилльманн описывает себя как человека, который «верит в бумажные пакеты». «Я примерный потребитель, особенно когда речь идет о бумажных пакетах», – говорит он. «На мой взгляд, это хороший материал, который можно использовать много раз. Во-вторых, я использую их для сортировки мусора, они очень хорошо для этого подходят».
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