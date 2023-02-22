«Уже в воскресенье было что-то не так, а сегодня вечером стало еще хуже», – говорит блогер Александрия Миронюк, которую госпитализировали с болями в животе и диагностировали апоплексия, писал вчера портал Elu24.
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Эстонский блогер попала в больницу с болями в животе, но узнала пугающий диагноз
Эстонский блогер попала в больницу с болями в животе, но узнала пугающий диагноз
Александрия Миронюк, завоевавшая популярность шоу Klikk, опубликовала снимок, на котором она лежит на больничной койке, в Instagram stories на Масленицу.