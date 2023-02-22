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Эстонский блогер попала в больницу с болями в животе, но узнала пугающий диагноз

Кристийна Рейманд
Эстонский блогер попала в больницу с болями в животе, но узнала пугающий диагноз
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Александрия Миронюк.
Александрия Миронюк. Фото: Erakogu

«Уже в воскресенье было что-то не так, а сегодня вечером стало еще хуже», – говорит блогер Александрия Миронюк, которую госпитализировали с болями в животе и диагностировали апоплексия, писал вчера портал Elu24.

Александрия Миронюк, завоевавшая популярность шоу Klikk, опубликовала снимок, на котором она лежит на больничной койке, в Instagram stories на Масленицу.

Миронюк рассказала во вторник, что попала в больницу с болями в матке и прошла там несколько обследований.

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