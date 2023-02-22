Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре выразил беспокойство в связи с наглым поступком робота-курьера, который проигнорировал полицейские ленты, и въехал на запретную территорию. Дело было во время визита министра обороны США.
Для подписчиков
ТЕПЕРЬ ЕГО ПОСАДЯТ? ⟩ В Таллинне робот-курьер нагло въехал на охраняемую полицией территорию
В Таллинне робот-курьер нагло въехал на охраняемую полицией территорию
«Сидим, охраняем периметр, и тут появляется он. В этот раз территория не была никак обозначена, и передвижение не было полностью запрещено, но необходимо выяснить, научили ли роботов также значению полицейской ленты и понятен ли им запрет на пребывание?» - спрашивает господин Тамбре на своей странице в Твиттере.