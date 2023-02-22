ТЕПЕРЬ ЕГО ПОСАДЯТ? ⟩ В Таллинне робот-курьер нагло въехал на охраняемую полицией территорию

«Сидим, охраняем периметр, и тут появляется он. В этот раз территория не была никак обозначена, и передвижение не было полностью запрещено, но необходимо выяснить, научили ли роботов также значению полицейской ленты и понятен ли им запрет на пребывание?» - спрашивает господин Тамбре на своей странице в Твиттере.