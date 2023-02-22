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ТЕПЕРЬ ЕГО ПОСАДЯТ? ⟩ В Таллинне робот-курьер нагло въехал на охраняемую полицией территорию

Анналийза Кёсс
В Таллинне робот-курьер нагло въехал на охраняемую полицией территорию
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Робот-курьер. Снимок иллюстративный.
Робот-курьер. Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре выразил беспокойство в связи с наглым поступком робота-курьера, который проигнорировал полицейские ленты, и въехал на запретную территорию. Дело было во время визита министра обороны США. 

«Сидим, охраняем периметр, и тут появляется он. В этот раз территория не была никак обозначена, и передвижение не было полностью запрещено, но необходимо выяснить, научили ли роботов также значению полицейской ленты и понятен ли им запрет на пребывание?» - спрашивает господин Тамбре на своей странице в Твиттере. 

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