Что делать если все прилипает к сковороде: наболевшая проблема всех хозяек

Когда любое приготовление пищи приводит к тому, что она пригорает к сковороде - многие задумываются над тем, что пришло время менять посуду. Прежде чем это сделать, можно попробовать применить несколько решений.

Что делать если все прилипает к сковороде: простые способы

Если у вас нет желания или возможности поменять сковороду, попробуйте воспользоваться следующими способами: перед готовкой налейте немного воды, она позволит пище не прилипать. Также можно попробовать хорошо разогреть сковороду, потом налить на нее масло, дать ему нагреться и уже тогда - опустить в него еду.

Из простых и распространенных есть два способа: помешивание и медленный огонь. Если еду помешивать деревянной лопаткой без остановки,то она не пригорит. Также можно попробовать готовить на медленном огне. Он не позволит пище пригореть, потому что сковорода не будет сильно разогреваться.

Как с помощью соли сделать чтобы сковорода не пригорала: необычный способ

Если у вас алюминиевая сковорода,то еда на ней прилипает. С этим также можно справиться с помощью соли.

Для начала вымойте сковороду и высушите ее, чтобы не осталось ни одной капли воды. Затем засыпьте в сковороду соль и прогрейте ее на огне в течении 7-10 минут.

Какая сковорода не пригорает: выбираем новую посуду

В том случае, когда ни один способ не помог или вы просто решили поменять посуду, к выбору сковороды нужно подходить особенно ответственно. Именно покрытие на новой посуде влияет на то пригорает ли пища ко дну и стенкам.