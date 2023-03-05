Японские секреты по уходу за кожей: просто, но действенно

Доктор Тояма много лет работала в Европе как приглашенный профессор и досконально изучила базовые принципы ухода за кожей, которые распространены в Старом Свете. Сравнив их с родными ей японскими традициями, она пришла к выводу, что различий очень мало: всего два. Но они принципиально важны, пишет novochag.ru.

Правило № 1: никогда не трите, не растягивайте и не расчесывайте кожу вокруг глаз

«Европейки ухаживают за кожей впопыхах. Они обожают средства с пометками "Экспресс", "3 в 1", "Мгновенное", "За одно касание" и в этом роде. У нас в Японии такие средства тоже продаются, но мы считаем их продуктами на экстренный случай, на случай форс-мажора. В норме мы стараемся использовать моносредства, то есть с одним предназначением, и не стремимся к скорости. Первое, чего это касается - удаление макияжа. Японки обожают смоки айз и прочие а-ля Кардашьян многослойные конструкции, но они всегда следуют незыблемому правилу удаления косметики с лица: растворять, а не стирать.