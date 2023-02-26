Что делать, чтобы получаться лучше на фотографиях: лайфхаки, которые работают

Всегда неприятно, когда ты видишь свою фотографию и она тебе не нравится. Вы, конечно, слышали, что камера прибавляет 10 килограммов, но благодаря высокому разрешению камер смартфонов может также показаться, что она добавляет еще и 10 лет и, кажется, увеличивает каждый недостаток лица. К счастью, есть несколько простых способов получаться на фотографиях лучше. Хитрыми лайфхаками для красоты и идеальных кадров поделился Womans World.