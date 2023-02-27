Приборы, которые тратят наши деньги: как сэкономить на счетах за электричество

Проблема экономии электроэнергии беспокоит не только жителей Эстонии - британцы, например, тоже озабочены вопросами разумного потребления и экономии.

Издание Еxpress.co.uk проанализировало, какие приборы в наших домах потребляют больше всего электроэнергии, и попросило экспертов поделиться рекомендациями о том, на чем и как можно сэкономить.

По мнению экспертов, миллионы людей могли бы сэкономить деньги на своих счетах за электроэнергию, используя несколько дорогостоящих бытовых приборов более эффективно и экономно.

"Влажные" приборы

На первом месте в списке самых дорогостоящих предметов стоят стиральные, посудомоечные и сушильные машины.

Энергия, необходимая для нагрева воды, которую они используют, увеличивает потребление электричества, что делает их очень энергоемкими бытовыми приборами.

Как сэкономить

Если вы будете стирать одежду при более низкой температуре, это может помочь снизить потребление энергии.

Тот же совет касается и посудомоечной машины. Используйте эко-режим, если он есть, и попробуйте подождать, пока она полностью не заполнится.

Холодильные приборы

Следующими в списке идут холодильники и морозильники.

По самой своей природе эти приборы должны оставаться включенными все время, поэтому они постоянно потребляют энергию для поддержания постоянной температуры. Они также являются одними из самых долговечных приборов в домах, поскольку срок службы типичного холодильника с морозильной камерой составляет около 17 лет.

Как сэкономить