Как газовая плита может навредить здоровью

Газовые плиты выделяют один из главных загрязнителей воздуха – диоксид азота, или NO2. Он считается побочным продуктом сгорания топлива. Этот продукт может способствовать более тяжелому течению астмы и может привести к развитию или обострению хронической обструктивной болезни легких. Обычно диоксид азота можно обнаружить вблизи автомобильных дорог, выделяется он и при использовании газовых плит.

Уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в квартирах зависит от планировки домов: в некоторых помещениях он очень не значителен. Но бывают помещения, где все наоборот. В тех помещениях, где есть вытяжки, выходящие на улицу, и в целом комнаты хорошо проветриваются, диоксида азота влияет меньше.

В 2022 году в результате ряда исследований было обнаружено, что даже неработающие газовые плиты все равно выделяют газ - метан - бесцветный газ, не имеющий запаха. Несмотря на то что в этот газ добавляется одорант, чтобы люди могли заметить утечку газа, все равно небольшие утечки могут остаться незамеченными. Как свидетельствуют исследования, из 5% всех домов, где вытекал газ, которого не заметили жители этих домов, эта утечка оказалась настолько большой, что требовал ремонта плиты. Этот газ содержит и такое вещество, как бензол, который может вызвать рак.