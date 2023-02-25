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Как газовая плита может навредить здоровью

Limon.ee
Как газовая плита может навредить здоровью
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Газовая плита. Иллюстративное фото
Газовая плита. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Как газовая плита может навредить здоровью, читайте в материале tsn.ua.

Проведенные исследования свидетельствуют, что как работающие газовые плиты, так и плиты в выключенном состояинии, выделяют опасные вещества, которые загрязняют воздух и вредят здоровью человека.

Профессор Бостонского университета Джонатан Леви рассказал, каким образом вредят здоровью газовые плиты, какие соединения являются опасными.

Газовые плиты выделяют один из главных загрязнителей воздуха – диоксид азота, или NO2. Он считается побочным продуктом сгорания топлива. Этот продукт может способствовать более тяжелому течению астмы и может привести к развитию или обострению хронической обструктивной болезни легких. Обычно диоксид азота можно обнаружить вблизи автомобильных дорог, выделяется он и при использовании газовых плит.

Уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в квартирах зависит от планировки домов: в некоторых помещениях он очень не значителен. Но бывают помещения, где все наоборот. В тех помещениях, где есть вытяжки, выходящие на улицу, и в целом комнаты хорошо проветриваются, диоксида азота влияет меньше.

В 2022 году в результате ряда исследований было обнаружено, что даже неработающие газовые плиты все равно выделяют газ - метан - бесцветный газ, не имеющий запаха. Несмотря на то что в этот газ добавляется одорант, чтобы люди могли заметить утечку газа, все равно небольшие утечки могут остаться незамеченными. Как свидетельствуют исследования, из 5% всех домов, где вытекал газ, которого не заметили жители этих домов, эта утечка оказалась настолько большой, что требовал ремонта плиты. Этот газ содержит и такое вещество, как бензол, который может вызвать рак.

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