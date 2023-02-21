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Роман Костомаров ослеп на правый глаз

Limon.ee
Роман Костомаров ослеп на правый глаз
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: imago sportfotodienst

С каждым днем новости о состоянии Романа Костомарова все тревожнее. Утром стало известно, что фигурист перенес инсульт, а сейчас появились другие проблемы. Говорят, у спортсмена полностью перестал видеть правый глаз.

Врачи удалили у 46-летнего спортсмена глазной хрусталик. Несколько лет назад Роману провели операцию по его замене, теперь процедуру повторили из-за сильного фронтита. Как известно, воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь, пишет «Стархит».

Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к ИВЛ. По данным СМИ, олимпийский чемпион перенес инсульт… Врачи делают все, чтобы улучшить самочувствие пациента, но пока безрезультатно.

Также у звезды спорта проблемы с легкими, сердцем. Сообщается, что из-за сепсиса у Романа развился гнойный менингит. Семья фигуриста от официальных заявлений пока отказывается.

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