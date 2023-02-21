Роман Костомаров ослеп на правый глаз

Врачи удалили у 46-летнего спортсмена глазной хрусталик. Несколько лет назад Роману провели операцию по его замене, теперь процедуру повторили из-за сильного фронтита. Как известно, воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь, пишет «Стархит».

Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к ИВЛ. По данным СМИ, олимпийский чемпион перенес инсульт… Врачи делают все, чтобы улучшить самочувствие пациента, но пока безрезультатно.