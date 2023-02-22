ГАЛЕРЕЯ ⟩ Германия гуляет, карнавал продолжается: глумление над Путиным наиболее популярно

В понедельник, 20 февраля, в Германии прошло традиционное маскарадное шествие Розенмонтаг, которое является завершением карнавального сезона. Участники, как обычно, обыгрывали политические темы, но в этом году в основном сосредоточились на войне в Украине и связанных с этим событиях. Об этом пишет Focus.ua со ссылкой на издание DW.

Карнавальные шествия проходят во всех крупных городах Германии, но самым политическим из них считается парад в Дюссельдорфе.

Именно там жители провезли по улицам куклу в виде Владимира Путина в ванне, где он купается в крови. Причем ванна выполнена в цветах украинского национального флага. И с определенных ракурсов напоминает гроб.

Пародия на Путина на карнавале в Германии Фото: IMAGO/Guido Schiefer

Также российский лидер предстал в образе вампира, пропускающего мир через мясорубку.

Еще одна фигура изображала его во время поцелуя с дьяволом.

Парад в Дюссельдорфе Фото: Oliver Berg

Одна из кукол на шествии была также посвящена канцлеру Олафу Шольцу и его неторопливой политике в отношении военной помощи Украине.

Война в Украине стала не единственной международной темой нынешнего карнавала. Участники шествия также вспомнили о протестах в Иране.

Розенмонтаг («розовый понедельник») - традиционное завершение карнавального сезона, начинающегося в Германии 11 ноября. Карнавал в этом году прошел впервые за три года - в прошлые сезоны его пропустили из-за пандемии Covid-19.