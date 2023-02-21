На киноэкраны выходит документальный фильм о всенародно любимом певце Георге Отсе

Совмещая эти два аспекта, фильм дает целостное представление о том, какой личностью был Отс. Часть фильма посвящена интервью с эстонскими, финскими и российскими певцами, которые когда-то выступали с Георгом Отсом на театральных и концертных подмостках. В фокусе фильма – Георг Отс, как оперный певец, певец оперетт и концертный исполнитель.

В фильме представлены взгляд Георга Отса на себя, как на певца и актёра, его размышления о своем творчестве, уникальность и оригинальность сыгранных им ключевых ролей – Евгения Онегина, Дон Жуана, Яго, Риголетто, Демона, а также воспоминания всемирно известных певцов, дирижеров и театроведов, в чьей памяти осталось их многолетнее сотрудничество.

«С точки зрения Эстонии, а также мировой культуры, важно, что мы смогли увековечить воспоминания как можно большего числа известных людей, выступавших с Георгом Отсом, о величии его искусства и о нём, как о незаурядной личности», – комментирует продюсер фильма Кармо Каасик.

В фильме выступят бывшие солисты театра «Эстония» Ану Кааль, Маргарита Войтес, Вольдемар Куслап, Мати Пальм, Урве Таутс и другие. Своими воспоминаниями о Георге Отсе, как об исключительной творческой личности поделится бывший главный режиссёр театра Эстония Арне Микк. О личной жизни певца в фильме расскажет его сестра – кандидат медицинских наук доктор Марет Пурде.

Слова признания и интересные факты о любимом певце мы услышим от многих выдающихся артистов из Москвы и Санкт-Петербурга, среди них бывшие солисты Большого театра России Ирина Архипова, Владислав Пявко, Клара Кадинская и Алексей Масленников, бывшие солисты Санкт-Петербургского Михайловского театра Тамара Богданова и Александр Швецов, дирижер Георгий Ержемский.

Съемки фильма проходили в Эстонии, Финляндии, а также в России – в Москве и Санкт-Петербурге. Режиссер-сценарист фильма – Яак Ярвине, оператор – Арво Вилу, продюсер – Кармо Каазик. Производство фильма – «Estfilm».