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СРАВНИВАЕМ ЦЕНЫ ⟩ Узнайте, где в Таллине и Хельсинки можно купить самые дешевые масленичные булочки

Крислин Метсанурм
, репортер
Узнайте, где в Таллине и Хельсинки можно купить самые дешевые масленичные булочки
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Фото: Elu24

В этом Масленица или Vastlapäev пришлась на 21 февраля. Чтобы помочь вам найти идеальную масленичную булочку для праздника, Elu24 предлагает вам подборку булочек, продающихся в различных магазинах и кафе.

Сегодня Масленица, и мы все едим масленичные булочки с кремом или, как мы все их называем, вастлакуклид. Все пекарни и кафе предлагают свой вариант классического лакомства, но цены на булочки сильно разнятся. Давайте посмотрим, где и сколько надо выложить за аппетитную масленичную пышку?

В продуктовом отделе Tallinna Kaubamaja булочка со взбитыми сливками и вареньем от Eesti Pagar стоит 1,05 евро. На том же прилавке есть и более дорогие булочки - с чили и малиновым джемом. Цена - 4 евро  за штуку.

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