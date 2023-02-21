СРАВНИВАЕМ ЦЕНЫ ⟩ Узнайте, где в Таллине и Хельсинки можно купить самые дешевые масленичные булочки

Сегодня Масленица, и мы все едим масленичные булочки с кремом или, как мы все их называем, вастлакуклид. Все пекарни и кафе предлагают свой вариант классического лакомства, но цены на булочки сильно разнятся. Давайте посмотрим, где и сколько надо выложить за аппетитную масленичную пышку?