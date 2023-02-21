Российский эксперт в области обороны и популярный комментатор Игорь Коротченко обвинил премьер-министра Эстонии Каю Каллас и премьер-министра Финляндии Санну Марин в ненависти к России в дневной программе «60 минут» на государственном телеканале «Россия 1».
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ВИДЕО ⟩ Российский телеведущий: Кая Каллас и Санна Марин хотят уничтожить Россию
Российский телеведущий: Кая Каллас и Санна Марин хотят уничтожить Россию
В этом же контексте он говорил о чистокровных арийских женщинах, которые сжигали евреев во время Второй мировой войны, пишет Elu24.