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ВИДЕО ⟩ Российский телеведущий: Кая Каллас и Санна Марин хотят уничтожить Россию

Инна-Катрин Хейн
Российский телеведущий: Кая Каллас и Санна Марин хотят уничтожить Россию
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Кая Каллас и Санна Марин, премьер-министры Эстонии и Финляндии
Кая Каллас и Санна Марин, премьер-министры Эстонии и Финляндии Фото: EPA/KIMMO BRANDT/SCANPIX

Российский эксперт в области обороны и популярный комментатор Игорь Коротченко обвинил премьер-министра Эстонии Каю Каллас и премьер-министра Финляндии Санну Марин в ненависти к России в дневной программе «60 минут» на государственном телеканале «Россия 1».

В этом же контексте он говорил о чистокровных арийских женщинах, которые сжигали евреев во время Второй мировой войны, пишет Elu24

Программа вышла в эфир на телеканале «Россия 1» 20 февраля. В частности, речь шла о поездке президента США Джо Байдена в Киев, столицу Украины, и Польшу, и встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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