КАЖДАЯ СЕКУНДА ДОРОГА ⟩ Как выжить самому или спасти человека, если он загорелся?

Чудо, что среди нас оказались неравнодушные. Ехавший в противоположном направлении таллиннец заметил попавшего в беду горожанина, он немедленно остановился, добежал до места происшествия и стал тушить полыхавшего человека снегом. Другой очевидец этих жутких минут, находившийся довольно далеко от места происшествия, вызвал спасателей.

Что бы сделали вы в первую очередь, увидев человека, который загорелся? Если бы вас охватило пламя? А что делать с уже спасенным человеком, если скорая задерживается?

Мы задали эти вопросы Спасательному департаменту, а также предприятию Esmaabi24, предоставляющему курсы первой помощи.

Дарья Денисова, советник коммуникационного отдела Спасательного департамента, со знанием дела говорит: «Если вы загорелись, то первым делом нужно упасть на землю и начать кататься. Если есть рядом другие люди (и поблизости нет воды), то они должны накрыть вас чем-то с ног до головы, желательно чем-то большим (одеялами, коврами), но в идеале, огнеупорным одеялом. Не важно, находитесь вы на улице или в помещении. Если загорелся и поблизости нет воды, то падайте на землю и катайтесь».

Наталья Петрова, специалист по оказанию первой помощи в Esmaabi24, рассказала, что, как показывает практика, помочь в такой ситуации может и обычный человек. И, конечно же, всем будет полезно пройти обучение по оказанию первой помощи, ведь даже минимальные знания могут спасти жизнь.

«В первую очередь вам необходимо потушить огонь. Вы можете использовать:

огнетушитель;

воду;

снег;

землю;

песок;

одеяло (не синтетическое);

плед и так далее (голова должна оставаться открытой).

Если у вас нет подручных средств, катайте пострадавшего по земле. Держите пострадавшего в лежачем положении, он не должен бегать или прыгать. Как только огонь потушен, можно позвать на помощь, в том числе очевидцев. Звоните 112. Это самые важные действия», – проинструктировала Наталья.