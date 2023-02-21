51-летнюю российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из столичной онкологической клиники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Спустя пять месяцев: Анастасию Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники
Спустя пять месяцев: Анастасию Заворотнюк выписали домой из онкологической клиники
С сентября прошлого года Заворотнюк находилась в частной клинике, где проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной у нее в 2019 году.
Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов в разговоре с изданием сообщил, что средняя продолжительность жизни четырех из пяти пациентов с таким диагнозом – 1,5-2 года.
«Четыре года жизни – это очень хороший результат. Хотя такие пациенты могут быть и полностью излечены, если опухоль удается удалить и удачно провести лучевую терапию, чтобы уничтожить микроскопические остатки», – объяснил Долгополов.
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