Известные эстонские блогеры покинули Эстонию: улетели навсегда?

Супруги-блогеры Мари-Леэн Альберс и Меэлис Томсон (или Мари и Меэль), известные широкой публике как Marimell, решили на время оставить холодную Эстонию и отправились покорять другие страны и континенты.

Блогеры объявили в социальных сетях с хэштегом #marimellpuhkab, что они улетели в мексиканский Канкун. «Следующие 20 часов мы будем лететь через океан и приземлимся в Канкуне к завтрашнему утру. Хотите верьте, хотите нет, но мы вдовем», - сообщили они в посте в Instagram.

Оказывается, этот отпуск - не традиционная семейная поездка, а основательный тур по Мексике. «О детях мы позаботились, все они в надежных руках и достаточно взрослые, чтобы присматривать друг за другом и ходить в школу, на тренировки и вовремя есть йогурты», - заверила подписчиков Мари.

Mеэлис Томсон и Мари-Леэн Альберс, или блогеры Marimell. Фото: Mari-Leen Albers

В Инстаграме пара спрашивает своих подписчиков, что бы они хотели увидеть во время поездки в Мексику и о чем спросить. Блогеры сообщили, что в этот раз они летят в Мексику самолетом авиакомпании Finnair, и обещают после поездки поделиться секретом, как им удалось купить билет в бизнес-класс вместо самого дешевого билета.

На вечеринке по поводу отъезда супруги-блогеры не пытались скрыть свою радость, что они долгое время будут вдвоем. Меэлис добавляет: «В моей жизни есть два момента, когда я действительно счастлив: когда я с детьми и когда я без них».