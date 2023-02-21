Что произойдет с организмом, если отказаться от сыра: семь удивительных эффектов

Сложно найти человека, который был бы полностью равнодушен к сыру. По статистике, его покупают даже чаще, чем конфеты, шоколадки и чипсы. Сыр вкусный, его можно есть и как самостоятельное блюдо, и добавлять в салаты, горячее, подавать в качестве закусок.

Однако врачи говорят, что для здоровья лучше сократить потребление сыра. В этом продукте много соли, он калорийный, некоторые исследования доказывают, что любители сыра рискуют столкнуться с сахарным диабетом. Вот что произойдет с организмом, если вы откажетесь от сыра или хотя бы будете есть его реже.

Улучшатся тон и текстура кожи

Если человек начинает есть меньше молочных продуктов, особенно сыра, то это сказывается на состоянии его кожи. Исследования показывают, что «молочка» провоцирует выработку кожного сала, что способствует появлению жирного блеска и высыпаний.

Косметологи и дерматологи рекомендуют людям с проблемной кожей есть как можно меньше сахара и молочной продукции - это точно поможет коже выглядеть более здоровой и сияющей.

Пройдет вздутие живота

Если вы боретесь с проблемами пищеварения и часто страдаете от вздутия живота, отказ от сыра и молочных продуктов или их ограничение может помочь исправить это. Молочка» может спровоцировать расстройство желудка и вздутие живота либо из-за отсутствия адекватных ферментов для расщепления молочного сахара, либо из-за настоящей аллергии.

Голова будет болеть реже