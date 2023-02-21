Сыр - прекрасная закуска, он сочетается практически с любыми горячими и холодными блюдами. Отказаться от него сложно, но иногда это будет не лишним, говорят эксперты.
Что произойдет с организмом, если отказаться от сыра: семь удивительных эффектов
Сложно найти человека, который был бы полностью равнодушен к сыру. По статистике, его покупают даже чаще, чем конфеты, шоколадки и чипсы. Сыр вкусный, его можно есть и как самостоятельное блюдо, и добавлять в салаты, горячее, подавать в качестве закусок.
Однако врачи говорят, что для здоровья лучше сократить потребление сыра. В этом продукте много соли, он калорийный, некоторые исследования доказывают, что любители сыра рискуют столкнуться с сахарным диабетом. Вот что произойдет с организмом, если вы откажетесь от сыра или хотя бы будете есть его реже.
Улучшатся тон и текстура кожи
Если человек начинает есть меньше молочных продуктов, особенно сыра, то это сказывается на состоянии его кожи. Исследования показывают, что «молочка» провоцирует выработку кожного сала, что способствует появлению жирного блеска и высыпаний.
Косметологи и дерматологи рекомендуют людям с проблемной кожей есть как можно меньше сахара и молочной продукции - это точно поможет коже выглядеть более здоровой и сияющей.
Пройдет вздутие живота
Если вы боретесь с проблемами пищеварения и часто страдаете от вздутия живота, отказ от сыра и молочных продуктов или их ограничение может помочь исправить это. Молочка» может спровоцировать расстройство желудка и вздутие живота либо из-за отсутствия адекватных ферментов для расщепления молочного сахара, либо из-за настоящей аллергии.
Голова будет болеть реже
И мигрень, кстати, тоже перестанет мучить так часто. Дело в том, что сыр - - это прекрасный провокатор головной боли. В нем содержится большое количество тирамина, аминокислоты, которая как раз и заставляет мучиться от неприятных ощущений.
К сырам с высоким содержанием тирамина относятся:
выдержанный чеддер,
швейцарский,
пармезан,
голубые сыры (например, горгонзола)
камамбер.
Понизится уровень холестерина в крови
Сыр - это продукт с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут провоцировать болезни сердца, повышая уровень «плохого» холестерина в крови.
Уйдет лишний вес
Еще один минус сыра: это калорийный продукт. А мы зачастую не замечаем, как много его съедаем. Если вы хотите похудеть, то старайтесь есть как можно меньше сыра.
Снизится риск онкологии
Здесь все дело в казеине - молочном белке, который может быть «помощником» развития опухолей в организме. Было доказано, что казеин увеличивает скорость роста некоторых типов опухолей, таких как рак предстательной железы и рак молочной железы. И чем больше сыра в рационе человека, тем больше увеличивается потенциальный риск.
Уменьшится уровень воспаления в организме
В сыре, как и в другой молочной продукции, может содержаться много соли, консервантов, гормонов и других различных добавок, которые провоцируют системное воспаление в организме.
Кстати
Также сыром не стоит увлекаться людям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами. Причины все те же: избыток соли, консервантов, много приправ.