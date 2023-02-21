Эстонский таролог рассказала, кто победит на выборах в марте, когда закончится война и кому надо поторопить мужчину, чтобы выйти замуж

Двенадцать звонков, двенадцать разных судеб – в прямой эфир «Лимонад-шоу» дозвонилось больше десятка слушателей онлайн-подкаста, чтобы приоткрыть завесу тайны и заглянуть в своё будущее. Смешные, забавные, ироничные, трогательные, болезненные и сердечные вопросы прозвучали в прямом эфире, и на все эти запросы Ольга дала ответ!

Для того, чтобы задать вопрос было необходимо назвать имя человека, кому гадали, если вопрос связан с другим человеком, то тогда и его имя. Можно было задать любой волнующий вопрос.

Смогу ли я родить ребенка?

Выйду ли я замуж в этом году?

Стоит ли начинать бизнес?

Продолжить ли вкладываться в ремонт любимого автомобиля или уже нет шансов и стоит продать?

Исправится ли финансовое положение?

Ожидает ли карьерный рост?

Какая партия победит на выборах?

Закончится ли война в этом году?

на эти и многие другие вопросы вопросы таролог Ольга отвечала в прямом эфире «Лимонад-шоу».

Hu Olga профессионально занимается онлайн-гаданием, а также организовывает таро-вечеринки. В сфере тарологии Ольга уже 20 лет.

«Я верю, что человек сам вершит свою судьбу. Моя задача – лишь показать, с какими опасностями он может столкнуться, если будет следовать тем же путем. Карты показывают правильный и безопасный жизненный путь, которые следует выбрать человеку, а также предостерегают его от совершения непоправимых ошибок в бизнесе, воспитании детей и любви. На мероприятии я буду отвечать на Ваши вопросы, используя помощь Таро», – говорит Ольга.

Самыми распространенным вопросами в эфире были, конечно, связанные с делами сердечными, а также карьерно-финансовыми, но зрители Limon.ee не остались в стороне от политики и решили узнать, кто же победит на предстоящих выборах и когда закончится война в Украине.