ВИДЕО ⟩ Случай в трамвае: недопустимое поведение одного пассажира вызвало всеобщее возмущение

20 февраля около шести часов вечера трамвай № 2 остановился на трамвайной остановке на автовокзале из-за неисправности. «Внезапно отключилось электричество, и все погрузилось в темноту. Затем на дверях трамвая загорелись красные аварийные огни», - рассказал репортер, ехавший в трамвае домой. Водитель объявил, что трамвай сломался, и попросил всех выйти.

Люди пересели на следующий трамвай, где также произошло нечто удивительное. «Совершенно невероятно, но один человек начал курить в трамвае, - рассказал репортер о странном поведении пассажира. - Сначала он хотел сесть рядом со мной, но я посоветовал ему поискать свободное место дальше. Он пошел дальше, нашел место, сел, затем достал сигарету и закурил. Я разговаривал с коллегой и через некоторое время почувствовал запах дыма. Я был в шоке. Рядом со мной сидела женщина с маленьким ребенком, и я сразу подумал, что это ненормальное поведение по отношению к другим людям в трамвае». Репортер подошел к курящему и указал на недопустимое поведние в общественном транспорте.

«Я уже выхожу», - ответил нарушитель общественного порядка и вышел на остановке Хобуяама, не выпуская сигарету изо рта.

Могут ли вас оштрафовать за курение в трамвае?

Если в полицию поступит звонок, полицйеские ответят на него, попросят прекратить правонарушение и решат, принимать ли меры. Запреты и ограничения на курение сигарет в общественных местах находятся в компетенции полиции, а также местных органов самоуправления.