Украинец Владимир Путин рассказал, как ему живется с именем диктатора РФ

В Хмельницком живет украинец Владимир Путин. 17 февраля мужчина отпраздновал 51-й день рождения, поэтому журналисты решили с ним пообщаться.

В комментарии ТСН Путин из Хмельницкого признается, что из-за идентичных имени и фамилии с главой РФ в его жизни случаются очень забавные случаи.

Мужчина говорит, что в определенных кругах в городе он известен. А когда показывает паспорт в госучреждениях, на лицах чиновников всегда видит улыбку. «В начале войны был случай, когда при проверке документов на одном из блокпостов один из проверяющих пошутил: о, Путина поймали, смотрите, кого поймали», – вспомнил Владимир случай в марте 2022-го.

Путин признается, что случались в его жизни и опасные моменты: на него было совершено покушение, в него стреляли. «В то время были выборы, у меня были суды с городским советом. Возможно, хотели запугать», - говорит он.

На просьбу журналистов охарактеризовать российского Путина хмельничанин ответил, что одного слова будет мало, чтобы уместить в него весь негатив по поводу этой персоны. Также журналисты промониторили страницу Путина из Хмельницкого в Facebook и выяснили, что у него замечательное чувство юмора. Вот что он постит, чтобы потроллить президента РФ.

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