ГОТОВИМСЯ! ⟩ «Самые тяжелые годы Великой мутации»: астролог рассказал, что даст Сатурн в Рыбах с марта 2023 по 2026 год

С начала марта 2023 года начинаются глобальные перемены во всем мире, которые называются Великой мутацией - полной переделкой политики, экономики и социальной сферы, а также судеб отдельно взятых людей, сообщает wday.ru.

Первое событие случится 7 марта: в созвездие Рыбы впервые за 29 лет зайдет планета кармы Сатурн. В астрологии знак Рыбы считается самым мистическим, таинственным и глубоким, потому что с одной стороны символизирует психологию, религию, эзотерику, а с другой - целительство, бедность, врачей, нефть и искусство.

С марта 2023 года в Рыбы заходит Сатурн, а уже с 30 января 2025 туда заходит Узел Будущего, что увеличит акцент созвездия Рыбы во всем мире. Мы все повально будем заниматься раскачкой нашего сознания: йога, ретриты, медитации, психология, походы в храмы и на сеансы чтения карт Таро станут обыденностью, потому в обществе будет проживаться настоящий пересмотр темы душевного счастья!