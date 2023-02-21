Российский астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, почему в мире будет большой интерес к мистике, психологии, религии, а также зачем уже сейчас стоит позаботится о своем иммунитете.
ГОТОВИМСЯ! ⟩ «Самые тяжелые годы Великой мутации»: астролог рассказал, что даст Сатурн в Рыбах с марта 2023 по 2026 год
С начала марта 2023 года начинаются глобальные перемены во всем мире, которые называются Великой мутацией - полной переделкой политики, экономики и социальной сферы, а также судеб отдельно взятых людей, сообщает wday.ru.
Первое событие случится 7 марта: в созвездие Рыбы впервые за 29 лет зайдет планета кармы Сатурн. В астрологии знак Рыбы считается самым мистическим, таинственным и глубоким, потому что с одной стороны символизирует психологию, религию, эзотерику, а с другой - целительство, бедность, врачей, нефть и искусство.
С марта 2023 года в Рыбы заходит Сатурн, а уже с 30 января 2025 туда заходит Узел Будущего, что увеличит акцент созвездия Рыбы во всем мире. Мы все повально будем заниматься раскачкой нашего сознания: йога, ретриты, медитации, психология, походы в храмы и на сеансы чтения карт Таро станут обыденностью, потому в обществе будет проживаться настоящий пересмотр темы душевного счастья!
Слишком много потерь, слишком много разочарований и утрат заставят всех углубится в самих себя, и это будет тяжелое время, но одно из самых продуктивных для взросления! «Придется столкнуться со своими собственными ошибками прошлого, и наконец снять розовые очки. Сатурн заставит взять под контроль свое подсознание: воздушные замки рассыпятся о реальность. Но такова цена взросления, такова цена истинного счастья! До 2026 года нам всем придется стать старше на десяток лет, но с этим придет и мудрость принятия правильных решений. А это и есть настоящий подарок Сатурна в Рыбах», - говорит Юлия Лифанова.
Что принесет Сатурн в Рыбах психологически каждому?
Прежде всего по Сатурну нас ждет столкновение с собственными розовыми очками, которые скрывали суть происходящего: всех нас ждут разочарования, переоценка ценностей и разрушение воздушных замков. Конечно, Сатурн делает это ради взросления души каждого человека и роста осознанности.
Какой подарок Сатурна получит каждый, кто справится с полосой препятствий?
Но не думайте, что Сатурн оставит нас без подарков - главным сокровищем Сатурна в Рыбах станет обретение феноменальной мудрости. Это тот случай, когда кризис научит прислушиваться к интуиции, душе, а также оценивать развитие событий на годы вперед и принимать единственно верные решения. Это и есть чудо!
Что же нас ждет во время Сатурна в Рыбах?
Подобный транзит уже был с 1964 по 1967, а затем с 1993 по 1996, поэтому вы можете вспомнить о событиях тех лет вашей жизни - ситуации во-многом будут похожи.
В обществе могут быть реализованы:
программы бесплатных медицинских обслуживаний (часто такое происходит на почве пандемий);
ужесточение миграции (закрытие границ ряда стран, особенно островных типа Кипра, Бали, Австралии);
ужесточение контроля за всеми видами нетрадиционной медицины;
узаконивание работников эзотерической и целительской сферы;
новые законы и порядки в использовании нефти, газа и морских ресурсов;
появление множества психологических и околорелигиозных сообществ (от курсов и марафонов по психологии до тоталитарных сект);
углубление общества и поиск нового смысла жизни всех жителей планеты Земля;
увеличение благотворительных проектов, которые реально помогают беженцам, мигрантам и нуждающимся;
увеличение интереса к искусству, эзотерики и появление новых профессий (например, профессия таролог или астролог может стать официальной!);
в мире могут произойти как серьезные катаклизмы с водой (Рыбы отвечает за воду, поэтому может быть крупное цунами или Великая засуха), но и фантастические чудеса исцелений (этот же знак отвечает за волшебные события).