ВИДЕО ⟩ В Венеции пересыхают каналы, Италии грозит новая засуха

Опасения вызывает то, что Венеция, где наводнения обычно являются основной проблемой, столкнулась с необычным отливом. Это делает невозможным передвижение гондол, водных такси и катеров скорой помощи по известным каналам города, пишет theguardian.com.

В проблемах Венеции виновато сочетание нескольких природных факторов – отсутствие дождя, высокое давление, полнолуние и морские течения. По данным природоохранной организации Legambiente, реки и озера Италии страдают от острой нехватки воды, причем проблема наиболее остро ощущается на севере страны.

В самой длинной реке Италии, По, которая течет от Альп до Адриатического моря, в это время года воды на 61 процент меньше, чем обычно, говорится в заявлении.

В июле Италия пострадала от сильнейшей за 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По, на долю которых приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

«Недостаток воды виден невооруженным глазом, и это не в первый раз, подобное происходило и в 2020-2021 годах», – сказал ежедневной газете Corriere della Sera эксперт по климату Массимилиано Паски из итальянского исследовательского института CNR. «Чтобы уровень воды восстановился, нам нужно 50 дней дождя, а выпасть должно 500 миллиметров».

В Венеции некоторые каналы пересохли, а уровень воды в некоторых местах очень низкий. Фото: EPA/Andrea Merola/Scanpix

Уровень воды в озере Гарда на севере Италии упал до рекордно низкого уровня, что позволило добраться до небольшого острова Сан-Бьяджо на озере сухопутным транспортом.

Антициклон преобладал в Западной Европе в течение 15 дней, принося с собой более высокую температуру, которая обычно наблюдается в этом регионе поздней весной.