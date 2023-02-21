Зритель требует еще: Cirque du Soleil объявил о дополнительном представлении OVO в Таллинне

«Мы очень рады, что такая всемирно известная и любимая цирковая труппа согласилась дать дополнительные представления в Балтии. У нас не так часто бывает такая возможность - увидеть это замечательное цирковое искусство своими глазами!» - говорит Томаш Инчикас, руководитель компании Seven Live, которая организует выступления Cirque du Soleil в странах Балтии.

Cirque du Soleil стал феноменом во всем мире. Это цирк, в котором не используются животные - вместо этого зрителей радуют акробатика, эффектные декорации и костюмы, световое шоу, интерактивные видео, музыка и юмор. Основанный в 1984 году в Квебеке цирк с тех пор порадовал своими представлениями около 220 миллионов человек по всему миру.

Единственное шоу насекомых Cirque du Soleil OVO вызывает большой интерес и с нетерпением ожидается. Судя по статистике продаж билетов, за первые несколько месяцев оно уже вошло в топ самых продаваемых мероприятий компании Piletilevi. Зрители, желающие насладиться цирковым представлением мирового класса прямо здесь, в Arena Unibet, могут выбрать одно из шести представлений в течение четырех дней.

Даты и время шоу OVO в Arena Unibet с 15 по 18 июня:

Четверг, 1 июня - 19:30

Пятница, 2 июня - 19:30

Суббота, 3 июня - 15:30 и 19:30

Воскресенье, 4 июня – 13:00 и 17:00

OVO