Музыкант Стефан Айрапетян отпраздновал пять лет отношений с возлюбленной!
КАКИЕ МИЛЫЕ! ⟩ Стефан с невестой отпраздновали важную дату
Стефан и Виктория поделились красивыми фотографиями важного для них дня в социальных сетях.
«Пять прекрасных лет», – написал музыкант под фотографией с Викторией. Похоже, пара прекрасно провела время в спа-отеле Kalev и насладилась прекрасными блюдами в ресторане La Cucina di Orm в Старом городе.
«Все было очень вкусно!!!» – поделился своими впечатлениями Стефан Instagram stories. «Ванильные канноли – бомба!»
28 декабря прошлого года пара стала родителями прекрасной девочки.
«Я просто хочу сказать, что Виктория настоящий герой и все женщины, которые прошли через это. Я благодарю Бога, что могу быть рядом с ней в этот важный момент. 12 часов и величайший подарок в мире и шок одновременно, ведь на меня смотрит РЕБЕНОК, а значит я стал ОТЦОМ. Невероятно!» – написал Стефан в социальной сети.
Несколькими месяцами ранее Виктория получила от Стефана обручальное кольцо.
«Вики занята!» – поделился представитель Эстонии на Евровидении-2022 в Instagram. Стефан, который попросил руки Виктории в октябре, рассказал в радиоинтервью в начале декабря, что они не планируют долго ждать свадьбы. Дата свадьбы назначена, и она состоится следующим летом. «Планируем на 26 августа», – сообщил Стефан.