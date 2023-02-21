КАКИЕ МИЛЫЕ! ⟩ Стефан с невестой отпраздновали важную дату

«Я просто хочу сказать, что Виктория настоящий герой и все женщины, которые прошли через это. Я благодарю Бога, что могу быть рядом с ней в этот важный момент. 12 часов и величайший подарок в мире и шок одновременно, ведь на меня смотрит РЕБЕНОК, а значит я стал ОТЦОМ. Невероятно!» – написал Стефан в социальной сети.