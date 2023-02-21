В воскресенье Тийу направлялась из Сааремаа в Таллинн, когда ее путь домой преградил перевернувшийся набок грузовик. «Грузовик с прицепом перевернулся на шоссе Таллинн-Хаапсалу и застрял посреди дороги», - сказала Тийу. «Было очень скользко. Я была вынуждена резко затормозить, и вылетела на встречную полосу».
ФОТО ⟩ «Было очень скользко, и я просто вылетела на встречную полосу»: на шоссе Таллинн-Хаапсалу перевернулся набок грузовик
«Через неспокойную воду, лед, ветер, скользкие дороги и чрезвычайную ситуацию: в конце концов, я дома», - поделилась Тийу своими эмоциями в социальных сетях вечером в воскресенье. Уже на пароме с острова Сааремаа на материк у нее возникло странное чувство. «Шторма не было, но я чувствовала, что сердце моря неспокойно. Ветер пытался вырвать мой мобильный телефон из рук, пока я делала фотографию, снег бил кулаками по лицу, в тот момент я почувствовала себя снежинкой», - пишет она в Facebook.
Однако на шоссе Таллинн-Хаапсалу вождение Тийу было прервано перевернувшимся набок грузовиком с прицепом. «Мне пришлось резко затормозить на скользкой дороге, иначе я бы врезалася в заднюю часть впереди идущей машины. Приехала пожарная бригада и поставила знак запрещающий проезд, и все остальные машины затормозили. Я видела, что не успеваю остановиться. Было очень скользко, и я просто выскользнул на встречную полосу. К счастью, ничего не случилось», - рассказала Тийу в интервью Elu24 и поделилась фотографией грузовика, стоявшего перед ней на дороге.
Тийу Рандманн-Михкла, ехавшая из Таллинна на Сааремаа на Lux Express, также разместил фотографию аварии в группе социальных сетей Хаапсалу и Ляэнемаа. «Водителю автобуса пришлось двигаться задним ходом около 2 километров, он заслуживает похвалы, потому что он справился со всем хорошо. Даже на очень узкой и заснеженной дороге, забитой машинами», - сказала Рандманн-Михкла.
Что случилось с грузовиком?
Пресс-секретарь полиции и пограничной службы Барбара Лихтфельдт сказала, что в результате аварии никто не пострадал, а водитель связался со страховой компанией. Водитель был трезв. «По нашей информации, автомобиль съехал на обочину дороги, а затем, в свою очередь, из-за веса, автомобиль упал набок», - сказала Лихтфельдт.