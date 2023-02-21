Нарва наградит Алику Милову за значительный вклад в развитие культурной и общественной жизни

За значительный вклад в развитие культурной, образовательной и общественной жизни города почетного знака Нарвы удостоена Алика Милова – эстонская певица, родившаяся в Нарве.

В феврале этого года Алика стала победителем национального отборочного конкурса Eesti Laul, и представит Эстонию в мае на Евровидении в Ливерпуле, где выступит с песней «Bridges» (Мосты).Али

Алика занимается музыкой с четырех лет, с детства успешно выступала на различных вокальных конкурсах, в том числе The Baltic Voice, New Wave Junior, Kaunas Talent, Laulukonkurss, Berlin Perle и другие. В 2021 году она одержала победу в популярном телешоу «Эстония ищет Суперзвезду», которое сопровождалось контрактом на запись с Universal Music.