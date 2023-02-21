Сегодня Масленица и любители праздничных булочек собрались перед пекарней в Эльва уже ранним утром даже в самую морозную погоду. «В 8:15 в очереди стояла дюжина человек. А сегодня здесь действительно холодно, пять градусов мороза и ветер», – говорит жительница Эльва, которая сегодня утром отправилась купить масленичных булочек, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ «Начала печь уже в три часа ночи!» В Эльва выстроилась огромная очередь за масленичными булочками
«Начала печь уже в три часа ночи!» В Эльва выстроилась огромная очередь за масленичными булочками
Ранним утром на Масленицу рядом с пекарней Kooki Tahad? собралась длинная очередь. На улице настоящий мороз, -5 градусов и к тому же ветрено, но люди спокойно ждали своей очереди за вкусными булочками.
Пекарня Kooki Tahad? очень популярное и любимое многими место в Эльва. Хозяйка кафе, которая работала за прилавком со своими помощниками, сказала, что начала печь сегодня в три часа ночи.
Пекарня предлагает разнообразные булочки. В наличии масленичные булочки с вареньем, без варенья, с карамелью и с лимоном. Есть даже соленая булочка.
Булочки с вареньем и без варенья стоят по 2 евро за штуку, соленые, карамельные и лимонные булочки – 2,50 евро.
Кроме того, по случаю Масленицы в кафе предлагают и гороховый суп.
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