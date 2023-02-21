День непростой, понадобится смелость! Гороскоп на 22 февраля

Дева

День получения и анализа важной информации, приобретения полезных навыков. Ваши возможности значительно расширятся, этому будет способствовать и общение с умными и опытными людьми. Многие Девы ощутят возвращение интереса к своим давним хобби, приятно проведут время за бесполезными, но интересными занятиями. День хорошо подходит для проведения любых встреч.

Семейные хлопоты не отнимут много времени. Можно заниматься обустройством жилья, покупать вещи, которые украсят ваш быт. Члены семьи разделят ваше стремление к уюту, и результат общих усилий будет весьма впечатляющим. Вечером возможно недомогание, не исключены обострения хронических заболеваний.

Весы

Позитивные тенденции весьма сильны, но избежать неприятных ситуаций все же не удастся. Возможны проблемы при посещении многолюдных собраний, участие в светских мероприятиях вряд ли поднимет настроение, а вот утомительным будет наверняка. День подходит для общения с членами семьи, прогулок и отдыха на свежем воздухе, а также учебы.

Романтические свидания пройдут хорошо, можно откровенно обсудить с любимым человеком тревожащие вас вопросы. Новые знакомства ожидают тех, кто планирует посещение музея, театра или концертного зала. Прогулка по магазинам окажется более разорительной, чем вам хотелось бы. Самочувствие будет неплохим, а вот настроение может и подвести, поэтому старайтесь радовать себя.

Скорпион