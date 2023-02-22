Прокуратура смягчила обвинение в адрес Алека Болдуина за непредумышленное убийство

Теперь актёру грозит максимум 18 месяцев тюрьмы, а не минимум пять лет, как было заявлено ранее. Адвокаты Болдуина выяснили, что изначально обвинение составлялось на основе новых законов штата, вступивших в силу в прошлом году. Юристы отметили, что закон не может иметь обратной силы, и настояли на том, чтобы обвинения основывались на действовавших на момент трагических событий в октябре 2021 года законах.