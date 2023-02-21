Их жизнь заиграет по-новому. Счастье близко.
Поцелованы судьбой! Три знака Зодиака, в чьей жизни в марте наступит белая полоса
Астролог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на март, назвав три знака Зодиака, которые станут счастливее и успешнее. Для них весна откроет новые перспективы, карьерные планы и материальное изобилие. В жизни этих везунчиков наступит белая полоса, пишет Teleprogramma.
В марте Овны окажутся в центре внимания. Первая половина месяца идеальный период для встреч с друзьями и родственниками. Этот знак зодиака ощутит, как возросла его популярность. С 17 марта Венера переходит в свой знак Тельца, и у Овнов начинается успешный финансовый период. Их ждет денежный дождь. Они почувствуют в себе лидерские качества, многие будут выступать на публике.
Тельцы в марте закрутятся в делах. Их интересуют деньги – многим захочется инвестировать финансы в новые бизнес-проекты. Однако звезды советуют этому знаку зодиака отдохнуть и собраться с силами. Тем более, что деньгами они обделены не будут. Прибыль придет из неожиданного источника.
«Будет полезно отправиться на отдых в санаторий, чтобы уделить внимание занятию, которое давно откладывали. Вероятно, в скором времени хобби превратиться в источник дохода», – добавила астролог.
Март обещает Весам удачу в карьерном плане. Вышестоящее руководство оценит их заслуги по достоинству в виде повышения или приятного денежного бонуса. С 17 марта их ждет хорошая прибыль. Так что представители этого зодиакального круга захотят потратить часть премии на путешествие. В заграничной поездке одиноким Весам выпадет возможность завести приятные романтические знакомства. Эти отношения могут перерасти во что-то большее.