Поцелованы судьбой! Три знака Зодиака, в чьей жизни в марте наступит белая полоса

Астролог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на март, назвав три знака Зодиака, которые станут счастливее и успешнее. Для них весна откроет новые перспективы, карьерные планы и материальное изобилие. В жизни этих везунчиков наступит белая полоса, пишет Teleprogramma.

В марте Овны окажутся в центре внимания. Первая половина месяца идеальный период для встреч с друзьями и родственниками. Этот знак зодиака ощутит, как возросла его популярность. С 17 марта Венера переходит в свой знак Тельца, и у Овнов начинается успешный финансовый период. Их ждет денежный дождь. Они почувствуют в себе лидерские качества, многие будут выступать на публике.

Тельцы в марте закрутятся в делах. Их интересуют деньги – многим захочется инвестировать финансы в новые бизнес-проекты. Однако звезды советуют этому знаку зодиака отдохнуть и собраться с силами. Тем более, что деньгами они обделены не будут. Прибыль придет из неожиданного источника.

«Будет полезно отправиться на отдых в санаторий, чтобы уделить внимание занятию, которое давно откладывали. Вероятно, в скором времени хобби превратиться в источник дохода», – добавила астролог.