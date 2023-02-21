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ГАЛЕРЕЯ ⟩ С украинским размахом! В Таллинне прошла грандиозная дискотека «Наша Вечiрка»

Limon.ee
С украинским размахом! В Таллинне прошла грандиозная дискотека «Наша Вечiрка»
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17 февраля в ночном клубе Cathouse прошло мероприятие «Наша Вечiрка». Никакой пропаганды и громких заявлений, лишь музыка и атмосфера веселья.

Гостей в этот вечер ожидали лучшие хиты из центральных клубов Украины (и не только) от главных гостей: украинского ведущего самых горячих вечеринок MC Рыбика и диджея Shnaps с украинского радио Kiss FM.

Гулянья продолжались до самого утра! Смотрите галерею!

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