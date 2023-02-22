Такой парикмахерский перформанс Александра Канева устроила на открытии студии по наращиванию волос. Смотрите видеорепортаж!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ На открытии салона в Таллинне парикмахер стала выдирать моделям волосы
На открытии салона в Таллинне парикмахер стала выдирать моделям волосы
Впервые в Эстонии систему пошива волос опробовала певица Натали Викс. На глазах у публики, легким движением руки Александры Каневой, гостья с короткой стрижкой превратилась в длинноволосую диву.
«Это щепетильная и очень серьезная тема. В первую очередь такая услуга пользуется спросом у женщин, которые прошли курс химиотерапии, – говорит Александра Канева. – Увы, рак только молодеет. Мы знаем, как важны волосы для женщин. Если волосы после лечения отросли хотя бы на один-три сантиметра, мы уже можем помочь».
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