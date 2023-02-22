ФОТО И ВИДЕО ⟩ На открытии салона в Таллинне парикмахер стала выдирать моделям волосы

«Это щепетильная и очень серьезная тема. В первую очередь такая услуга пользуется спросом у женщин, которые прошли курс химиотерапии, – говорит Александра Канева. – Увы, рак только молодеет. Мы знаем, как важны волосы для женщин. Если волосы после лечения отросли хотя бы на один-три сантиметра, мы уже можем помочь».