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ФОТО И ВИДЕО ⟩ На открытии салона в Таллинне парикмахер стала выдирать моделям волосы

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
На открытии салона в Таллинне парикмахер стала выдирать моделям волосы
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Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Такой парикмахерский перформанс Александра Канева устроила на открытии студии по наращиванию волос. Смотрите видеорепортаж!

Впервые в Эстонии систему пошива волос опробовала певица Натали Викс. На глазах у публики, легким движением руки Александры Каневой, гостья с короткой стрижкой превратилась в длинноволосую диву.

«Это щепетильная и очень серьезная тема. В первую очередь такая услуга пользуется спросом у женщин, которые прошли курс химиотерапии, – говорит Александра Канева. – Увы, рак только молодеет. Мы знаем, как важны волосы для женщин. Если волосы после лечения отросли хотя бы на один-три сантиметра, мы уже можем помочь».

По словам Каневой, волосы, которые сошьют специалисты, будут гораздо легче и удобнее, чем парик. К пошиву волос могут прибегнуть и мужчины с залысинами.

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