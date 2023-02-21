МАСШТАБНЕЙШЕЕ ШОУ В КАРЬЕРЕ ⟩ NOËP даст беспрецедентный концерт на A. Le Coq Arena: цель концерта – вызвать у людей мурашки

Андрес Кыппер, более известный под сценическим псевдонимом NOËP, обладатель четырех статуэток эстонской музыкальной премии EMA, только что выпустил новый альбом Move Your Feet, но впереди его ждет нечто большее.

19 августа NOËP вместе с другими музыкантами и приглашенными исполнителями выступят на стадионе A. Le Coq в Таллинне, представив на сцене самое масштабное шоу в своей карьере.

«Миссия этого концерта – показать латвийцам, что мы тоже можем устраивать стадионные концерты, – пошутил музыкант, – собственно, это один из импульсов, почему мы в первую очередь стали думать о стадионе».

NOËP выступал на Латвийской музыкальной премии, где концерты на стадионах были одной из тем для разговоров. «Это заставило меня подумать, что было бы справедливо и у нас ввести такой обычай. Преимущество этого в том, что на стадионе можно устроить более масштабное и мощное шоу, чем где-либо еще. Это будет самый большой концерт отечественного исполнителя за последние тридцать лет в Эстонии», – обещает NOËP.

NOËP Фото: EVE NAABER

Концерт на стадионе 19 августа также является единственным концертом NOËP в этом году. Вместе с NOËP на сцену выйдут как отечественные, так и зарубежные артисты, выступления которых пока держатся в секрете. Будут исполнены как старые работы, так и ранее не издававшиеся песни.