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Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запреты

Limon.ee
Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запреты
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Зима в Эстонии.
Зима в Эстонии. Фото: Elmo Riig

Что нельзя делать 21 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Почему 21 февраля нельзя отправляться на важные мероприятия.

В 2023 году 21 февраля второй день Масленицы. Принято было готовить блины и приглашать в дом гостей.

21 февраля считали благоприятным днем для предложения руки и сердца, начала новых отношений и свадьбы.

Что нельзя делать 21 февраля

  • Нельзя проводить операции и хирургические манипуляции. Поход к врачу сегодня стоит отложить, если он несрочный. Особенно это касается стоматолога. Не стоит в этот день ставить зубные пломбы.
  • Нельзя 21 февраля нервничать и проявлять негативные эмоции.
  • Нельзя 21 февраля мести пол, иначе из жилища уйдут здоровье и благополучие.
  • Нельзя 21 февраля женщинам долго смотреть на себя в зеркало, иначе можно проглядеть в нем всю красоту.
  • Нельзя 21 февраля планировать важные дела на этот день, особенно, если они связаны с деньгами. Могут обмануть или обокрасть.
  • Нельзя 21 февраля ходить на рыбалку, ведь клева не будет.

Приметы на 21 февраля

  • Если прогремел первый гром, то ждать холодной весны.
  • Если морозы ударили, то скоро весна наступит.
  • Если иней деревья покрыл, то меда будет много.
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