Что нельзя делать 21 февраля и как привлечь большую удачу в этот день. Почему 21 февраля нельзя отправляться на важные мероприятия.
Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запреты
Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запреты
В 2023 году 21 февраля второй день Масленицы. Принято было готовить блины и приглашать в дом гостей.
21 февраля считали благоприятным днем для предложения руки и сердца, начала новых отношений и свадьбы.
Что нельзя делать 21 февраля
- Нельзя проводить операции и хирургические манипуляции. Поход к врачу сегодня стоит отложить, если он несрочный. Особенно это касается стоматолога. Не стоит в этот день ставить зубные пломбы.
- Нельзя 21 февраля нервничать и проявлять негативные эмоции.
- Нельзя 21 февраля мести пол, иначе из жилища уйдут здоровье и благополучие.
- Нельзя 21 февраля женщинам долго смотреть на себя в зеркало, иначе можно проглядеть в нем всю красоту.
- Нельзя 21 февраля планировать важные дела на этот день, особенно, если они связаны с деньгами. Могут обмануть или обокрасть.
- Нельзя 21 февраля ходить на рыбалку, ведь клева не будет.
Приметы на 21 февраля
- Если прогремел первый гром, то ждать холодной весны.
- Если морозы ударили, то скоро весна наступит.
- Если иней деревья покрыл, то меда будет много.