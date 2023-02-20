ВИДЕО ⟩ Трамвай остановился, электричество пропало. «Стало темно, а двери не открывались!»

Около 18 часов вечера трамвай №2 остановился на трамвайной остановке Bussijaam, а дальше двигаться не смог из-за отключения электричества. В трамвае загорелись аварийные огни, и вскоре водитель трамвая попросил пассажиров выйти.

Трамвай остановился из-за поломки. Фото: Ekraanitõmmis videost.

«Трамвай остановился на трамвайной остановке Bussijaam и дальше с остановки не двинулся. Внезапно пропало электричество и стало темно, двери не открывались. Потом у дверей трамвая загорелись красные аварийные огни», – рассказала ехавшая в трамвае Александра. «Люди были очень спокойны. Просто осматривались. В какой-то момент водитель трамвая вышел, похлопал по кузову трамвая и что-то там сделал. Электричество в какой-то момент вернулось, но потом опять пропадало», – рассказала Александра. «Было не страшно, скорее интересно. Но водитель трамвая вышел из себя».

«Моей первой мыслью было, как я доберусь до дома. На улице метель, и я не хочу идти пешком», – сказала Крислин, которая тоже хотела поехать домой на трамвае.