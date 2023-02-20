О жизни Эдгара Сависаара снимут фильм

Эдгар Сависаар покинул нас 29 декабря 2022 года в возрасте 72 лет.

Главный редактор ETV+ Екатерина Таклая рассказывает, что идея снять фильм-портрет об Эдгаре Сависааре и показать его на ETV+ по случаю 70-летия политического гиганта возникла в конце 2019 года.

«По разным причинам эта идея не была реализована до смерти Эдгара Сависаара, хотя большая часть редакторской работы уже была проделана. Из-за смерти Эдгара Сависаара мы решили, что быстро подготовим более короткую программу типа In memoriam, большая часть которой содержала моменты проводов», – говорит Таклая. Однако во время подготовки программы выяснилось, что на самом деле интересного материала о детстве, юности и карьере Эдгара Сависаара намного больше, чем могло бы поместиться в передачу.

Эдгар Сависаар на пресс-конференции 16.12.2010. Фото: Priit Simson