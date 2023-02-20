Как выглядит дочь Данилы Козловского: актер поздравил ее с 3-летием и опубликовал свежие фото

Поговаривают, что сейчас актер находится в США – сперва его предполагаемая возлюбленная Оксана Акиньшина делилась кадрами из Нью-Йорка, теперь и сам он запостил снимки из путешествия. Судя по всему, Данила решил навестить дочь в честь дня рождения: сегодня девочке исполнилось три года. На редких совместных кадрах Данилы с Одой Валентиной именинница гуляет на детской площадке, распаковывает подарки и загадочно смотрит вдаль.