Вастлапяев – это древний эстонский праздник встречи весны. Уже много веков его любят взрослые и дети. Есть за что: в этот праздник принято кататься с горок, есть булочки с кремом и танцевать всю ночь, пишет Visitestonia.
А вы знали? Масленичные традиции в Эстонии
Вастлапяев, как и русская Масленица, предваряет пасхальный пост. Правда, длится он не неделю, а всего один день. Точное время проведения зависит от Пасхи: праздник справляют в феврале или марте, за семь недель до главного христианского торжества. В некоторых странах этот день называется «Жирный вторник». Эстонская Масленица, как и русская, тесно связана с языческими традициями, сменой сезонов и крестьянским календарем. Правда, вместо сжигания чучела и поедания блинов предусмотрена другая увеселительная программа.
Встреча весны
Важной традицией Вастлапяев является катание на санях. В давние времена, когда большинство эстонцев работали на земле, считалось, что чем дальше проедут санки (а некоторые и вовсе катались на льняном мешке), тем лучше будет расти лен следующим летом. Среди соседей устраивались дружеские соревнования. Также строили ледяные карусели посреди пруда, пользовалось популярностью и катание на сосульках.
Чтобы отогнать злых духов танцевали, играли и плясали в масках. В Западной Эстонии из дома в дом тайком подбрасывали соломенную куклу мужчины, чтобы отвести злых духов. В конце-концов соломенного человека отвозили в лес и привязывали на деревянном шесте к верхушке дерева. Такой ритуал гарантировал удачный урожай. Были и другие обычаи. Например, если не уродился лён, то на поле разводили костер; шли стричь чужих овец – для удачи в суде; впервые запрягали молодых лошадей или волов, чтобы те быстрее научились выполнять работы.
Масленица была одним из женских праздников – женщины ходили в кабак. Еще на Масленицу девушки стригли волосы и конские хвосты. Считалось, что тогда волосы будут густые и крепкие, как конский хвост. Чтобы закрепить результат, нужно было расчесать голову, как минимум, семь раз. На Масленицу девушки, которые засиделись без мужа, могли пойти и посвататься сами.
Веселой детской забавой было изготовление вертушек из свиных копыт. Чуть позже свиные косточки были заменены пуговицами. Конечно же, работать в этот день не рекомендовалось, особенно чесать шерсть или зажигать огонь. Зато пир был горой!
Булочки, суп и свиные ножки
На островах на Масленицу ели семь раз. Утро начиналось с каши. На обед подавались вареные свиные ноги и гороховый суп, который остается популярным и сейчас. По традиции, свинью резали во время Рождества, так что до Масленицы оставались только ножки. Считалось, что после трапезы нельзя облизывать пальцы, так как пасхальная свинина уберегает от травм и порезов. Особым деликатесом считался свиной хвост, который подавали отцу семейства. Косточкам, которые оставались после трапезы, девушки давали имена и звали собаку. Чью кость выберет собака, та девушка и выйдет замуж.
Другой важный элемент праздника – сладкие булочки со взбитыми сливками. Сегодня этот десерт начинают продавать в кафе и магазинах задолго до Вастлапяев. Оно и понятно: булочки быстро разбирают, поэтому в день праздника можно отстоять долгую очередь и оказаться перед пустым прилавком.