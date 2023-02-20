А вы знали? Масленичные традиции в Эстонии

Масленица была одним из женских праздников – женщины ходили в кабак. Еще на Масленицу девушки стригли волосы и конские хвосты. Считалось, что тогда волосы будут густые и крепкие, как конский хвост. Чтобы закрепить результат, нужно было расчесать голову, как минимум, семь раз. На Масленицу девушки, которые засиделись без мужа, могли пойти и посвататься сами.

Веселой детской забавой было изготовление вертушек из свиных копыт. Чуть позже свиные косточки были заменены пуговицами. Конечно же, работать в этот день не рекомендовалось, особенно чесать шерсть или зажигать огонь. Зато пир был горой!

Булочки, суп и свиные ножки

На островах на Масленицу ели семь раз. Утро начиналось с каши. На обед подавались вареные свиные ноги и гороховый суп, который остается популярным и сейчас. По традиции, свинью резали во время Рождества, так что до Масленицы оставались только ножки. Считалось, что после трапезы нельзя облизывать пальцы, так как пасхальная свинина уберегает от травм и порезов. Особым деликатесом считался свиной хвост, который подавали отцу семейства. Косточкам, которые оставались после трапезы, девушки давали имена и звали собаку. Чью кость выберет собака, та девушка и выйдет замуж.