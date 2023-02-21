20 марта в Эстонии началась Масленичная неделя. Проживающий в США украинскй кулинарный блогер Дмитрий Марценюк 19 февраля поделился в Instagram рецептом приготовления блинов, пишет Гордон.
Как приготовить идеальные блины: рецепт от кулинарного блогера
Как приготовить идеальные блины: рецепт от кулинарного блогера
Марценюк отметил, что по его рецепту блины получаются идеальными.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко теплое – 150 мл,
- вода теплая – 150 мл,
- мука – 100 г,
- сахар – 1 ст. л.
- щепотка соли.
Все ингредиенты нужно смешать при помощи блендера. Оставить тесто «отдохнуть» на 40–60 минут.
Жарить блины на горячей сковороде.