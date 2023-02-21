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Как приготовить идеальные блины: рецепт от кулинарного блогера

Limon.ee
Как приготовить идеальные блины: рецепт от кулинарного блогера
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Блины. Фото иллюстративное.
Блины. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

20 марта в Эстонии началась Масленичная неделя. Проживающий в США украинскй кулинарный блогер Дмитрий Марценюк 19 февраля поделился в Instagram рецептом приготовления блинов, пишет Гордон.

Марценюк отметил, что по его рецепту блины получаются идеальными.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • молоко теплое – 150 мл,
  • вода теплая – 150 мл,
  • мука – 100 г,
  • сахар – 1 ст. л.
  • щепотка соли.

Все ингредиенты нужно смешать при помощи блендера. Оставить тесто «отдохнуть» на 40–60 минут.

Жарить блины на горячей сковороде.

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