Интересует авиация? Таллиннский аэропорт приглашает всех желающих на Месяц тени

Когда еще вы сможете увидеть собственными глазами, как функционируют различные департаменты Таллиннского аэропорта? Если вы мечтали работать в авиации или до сих пор надеетесь, то это предложение точно вас заинтересует. Март объявлен Месяцем тени. Как стать тенью одного из сотрудников аэропорта?