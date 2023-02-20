Когда еще вы сможете увидеть собственными глазами, как функционируют различные департаменты Таллиннского аэропорта? Если вы мечтали работать в авиации или до сих пор надеетесь, то это предложение точно вас заинтересует. Март объявлен Месяцем тени. Как стать тенью одного из сотрудников аэропорта?
Интересует авиация? Таллиннский аэропорт приглашает всех желающих на Месяц тени
Интересует авиация? Таллиннский аэропорт приглашает всех желающих на Месяц тени
На странице Таллиннского аэропорта в соцсети Фейсбук красуется заманчивое приглашение: «Приходи тенью в аэропорт и вместе откроем чудесный мир летной гавани!»
Впервые Таллиннский аэропорт открывается для посторонних глаз и готов показать всё, что скрыто. Счастливчики смогут увидеть, как работают офисные сотрудники и что они делают. Абсолютно все департаменты будут доступны: от безопасности и проектов развития аэропорта до цифровизации и информационных технологий.
Для того, чтобы стать тенью, нужно написать впечатляющее эссе до 5 марта и сообщить о своем желании по ссылке.