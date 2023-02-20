Большинство жителей Эстонии уже в предвкушении конца недели, ведь 23 февраля, то есть четверг, – сокращенный рабочий день, а 24 число, День независимости Эстонской республики в этом году выпал на пятницу. Так что многих из нас ждут длинные выходные, кто-то уже построил планы, а кто-то только думает, чем же заняться в свободные три с половиной дня.
Подарок жителям Эстонии? Ryanair взвинтила цены на полеты Таллинн-Лондон почти до 500 евро в один конец!
Поскольку наверняка привыкшие к недорогим, а иногда и сверхдешевым авиабилетам жители Эстонии помчались выяснять, какие цены на билеты на эти выходные у полюбившихся многим лоукостеров, мы тоже решили узнать, на какую сумму придется раскошелиться, чтобы куда-то улететь.
Нас буквально повергли в шок цены на авиабилеты компании Ryanair на этой неделе, ведь это один из самых дешевых авиаперевозчиков, который есть в Эстонии.
Для примера мы посмотрели цены на билеты в Лондон. Мы сравнили цены компаний Ryanair, AirBaltic и Wizzair. Сравнение проводилось 15 и 20 февраля, чтобы также посмотреть, как изменились цены за пять дней. Даты вылета у авиакомпаний разнятся, поэтому главным критерием была максимальная приближенность к 24 февраля.
Итак, по состоянию на 15 февраля цены на билеты в Лондон:
Ryanair:
AirBaltic:
Wizzair:
Цены на билеты из Таллинна в Лондон по состоянию на 20 февраля:
Ryanair:
AirBaltic:
Wizzair:
Удивляет тот факт, что цены на билеты компании AirBaltic явно ниже, чем у лоукостера Ryanair. И если у Ryanair почти за неделю цены на билеты немного снизились, то у AirBaltic цена выросла на 100 евро, а у Wizzair – почти в два раза.
Мы также послали запрос лоукостеру Ryanair, спрашивая, почему цены на билеты на рейс, которым пользуется огромное количество жителей Эстонии, настолько высоки, тем более учитывая, что именно на этой неделе жители нашей страны будут отдыхать больше обычного и могли бы куда-то уехать, но ответа так и не получили.
Мы также обратили внимание и на цены на билеты по другим направлениям. Например, чтобы улететь в Берлин рейсом Ryanair 24 февраля, придется раскошелиться на 256 евро и 64 цента, а если вы хотите в тот же день полететь в одну из модных столиц мира – Милан – любой каприз за ваши деньги, а это всего лишь 322,41 евро!