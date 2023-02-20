Сразу две британские суперзвезды отказались выступать на коронации Карла III

Эд Ширан. Фото: Hannah Mckay

Издание отмечает, что король «был разочарован» их отказом. Коронация состоится 6 мая этого года. Список артистов, которые могут выступить на праздничном концерте, который состоится в рамках трехдневного празднования, составлял сам король.

Адель. Фото: MIKE BLAKE

Предположительно, причиной для отказа от выступления стал плотный график артистов. При этом у Эда Ширана действительно запланировано выступление в Техасе накануне коронации, о гастролях Адель в это время ничего не известно. В списке артистов, выступления которых хочет видеть король, оказался также Гарри Стайлс. Дал ли Стайлс согласие выступить, не уточняется.

Гарри Стайлс. Фото: Martin Harris/capital Pictures

Ранее стало известно о том, что на коронации Карла III также может выступить группа Spice Girls в полном составе. Они не выступали вместе с 2012 года: тогда Spice Girls вышли на сцену во время церемонии закрытия Олимпиады. При этом Виктория Бекхэм в дальнейшем отказывалась выступать, ссылаясь на большую занятость. Появится ли Бекхэм на сцене в этот раз, пока не известно.