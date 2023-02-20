Британские исполнители Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации короля Карла III. Об этом сообщает Сплетник со ссылкой на издание Daily Mail.
Сразу две британские суперзвезды отказались выступать на коронации Карла III
Издание отмечает, что король «был разочарован» их отказом. Коронация состоится 6 мая этого года. Список артистов, которые могут выступить на праздничном концерте, который состоится в рамках трехдневного празднования, составлял сам король.
Предположительно, причиной для отказа от выступления стал плотный график артистов. При этом у Эда Ширана действительно запланировано выступление в Техасе накануне коронации, о гастролях Адель в это время ничего не известно. В списке артистов, выступления которых хочет видеть король, оказался также Гарри Стайлс. Дал ли Стайлс согласие выступить, не уточняется.
Ранее стало известно о том, что на коронации Карла III также может выступить группа Spice Girls в полном составе. Они не выступали вместе с 2012 года: тогда Spice Girls вышли на сцену во время церемонии закрытия Олимпиады. При этом Виктория Бекхэм в дальнейшем отказывалась выступать, ссылаясь на большую занятость. Появится ли Бекхэм на сцене в этот раз, пока не известно.
Еще один вопрос, связанный с коронацией, который в последнее время обсуждается в СМИ, – присутствие на церемонии младшего сына короля, принца Гарри. После выхода скандальных мемуаров, в которых герцог Сассекский рассказал о жизни в королевской семье, Гарри потребовал, чтобы отец и брат принесли извинения ему и его жене Меган Маркл.