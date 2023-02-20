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Астрологи, сексологи, психологи и другие специалисты вновь будут помогать женщинам Эстонии стать еще лучше

Limon.ee
Астрологи, сексологи, психологи и другие специалисты вновь будут помогать женщинам Эстонии стать еще лучше
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Фото: Фото организаторов

«Гала-Девичник» - это эксклюзивное мероприятие для женщин Эстонии, которое проводится уже в третий раз. В нем принимают участие ведущие специалисты в области нумерологии, астрологии, алхимии, психологии, сексологии и других сфер, которые проводят мини-консультации и мастер-классы для гостей.

Это своего рода ярмарка с участием специалистов, где каждая гостья может получить ответ на вопрос или проконсультироваться на интересующую тему.

Первый «Гала-Девичник», проведенный в стиле бохо, заинтересовал 78 человек. Во второй раз мероприятие организовали в мистическом восточном стиле, 150 женщин пришли, чтобы заглянуть в будущее или найти ответ по звездам. 

Но в третий раз организаторы девичника обещают дать жару, ярмарку проведут в стиле современного рококо, организаторы вдохновились, посмотрев фильм «Мария-Антуанетта», а пройдет действо в помещениях Таллинской Филармонии. 

На мероприятии удастся не только познакомиться с профессионалами в своей области, но и насладиться шоу-программой, уникальным антуражем, поучаствовать в розыгрышах ценных подарков, зарядиться атмосферой рококо и вести светские беседы с единомышленницами.

Это единственное в своем роде мероприятие, в рамках которого проводятся мини-консультации специалистов различных областей. Эти консультации носят индивидуальный характер и помогают женщинам разобраться в своей жизни и принять взвешенные решения. 

12 марта в Таллиннской Филармонии точно будет много тем для разговора, ведь в 12:30 здесь соберутся те, в ком нуждаются пришедшие гости.

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