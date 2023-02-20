Астрологи, сексологи, психологи и другие специалисты вновь будут помогать женщинам Эстонии стать еще лучше

Это своего рода ярмарка с участием специалистов, где каждая гостья может получить ответ на вопрос или проконсультироваться на интересующую тему.

Первый «Гала-Девичник», проведенный в стиле бохо, заинтересовал 78 человек. Во второй раз мероприятие организовали в мистическом восточном стиле, 150 женщин пришли, чтобы заглянуть в будущее или найти ответ по звездам.

Но в третий раз организаторы девичника обещают дать жару, ярмарку проведут в стиле современного рококо, организаторы вдохновились, посмотрев фильм «Мария-Антуанетта», а пройдет действо в помещениях Таллинской Филармонии.

На мероприятии удастся не только познакомиться с профессионалами в своей области, но и насладиться шоу-программой, уникальным антуражем, поучаствовать в розыгрышах ценных подарков, зарядиться атмосферой рококо и вести светские беседы с единомышленницами.

Это единственное в своем роде мероприятие, в рамках которого проводятся мини-консультации специалистов различных областей. Эти консультации носят индивидуальный характер и помогают женщинам разобраться в своей жизни и принять взвешенные решения.