«Гала-Девичник» - это эксклюзивное мероприятие для женщин Эстонии, которое проводится уже в третий раз. В нем принимают участие ведущие специалисты в области нумерологии, астрологии, алхимии, психологии, сексологии и других сфер, которые проводят мини-консультации и мастер-классы для гостей.
Астрологи, сексологи, психологи и другие специалисты вновь будут помогать женщинам Эстонии стать еще лучше
Это своего рода ярмарка с участием специалистов, где каждая гостья может получить ответ на вопрос или проконсультироваться на интересующую тему.
Первый «Гала-Девичник», проведенный в стиле бохо, заинтересовал 78 человек. Во второй раз мероприятие организовали в мистическом восточном стиле, 150 женщин пришли, чтобы заглянуть в будущее или найти ответ по звездам.
Но в третий раз организаторы девичника обещают дать жару, ярмарку проведут в стиле современного рококо, организаторы вдохновились, посмотрев фильм «Мария-Антуанетта», а пройдет действо в помещениях Таллинской Филармонии.
На мероприятии удастся не только познакомиться с профессионалами в своей области, но и насладиться шоу-программой, уникальным антуражем, поучаствовать в розыгрышах ценных подарков, зарядиться атмосферой рококо и вести светские беседы с единомышленницами.
Это единственное в своем роде мероприятие, в рамках которого проводятся мини-консультации специалистов различных областей. Эти консультации носят индивидуальный характер и помогают женщинам разобраться в своей жизни и принять взвешенные решения.
12 марта в Таллиннской Филармонии точно будет много тем для разговора, ведь в 12:30 здесь соберутся те, в ком нуждаются пришедшие гости.