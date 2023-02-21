Голливудская звезда Ребел Уилсон сделала предложение своей возлюбленной из Латвии

Об этом стало известно после того, как Ребел Уилсон опубликовала снимки в Instagram. «Спасибо бренду Tiffany & Co за потрясающее кольцо и Диснейленду за участие в волшебном сюрпризе», – написала актриса.

Ранее всемирно известная актриса и комик Ребел Уилсон, состоящая в отношениях с латвийским дизайнером Рамоной Агрумой, призналась в интервью для подкаста Life Uncut, что семья ее возлюбленной неохотно поддерживает романтические отношения между женщинами.

Уилсон рассказала о том времени, когда она обнародовала свои отношения, сказав, что ее семья очень поддерживала ее. С другой стороны, семья Рамоны не была так терпима, поэтому ее возлюбленной было труднее рассказать об их отношениях.

«Она не публичная фигура, поэтому для Рамоны это гораздо сложнее. Печально видеть, что случилось с ее семьей... Я надеюсь, что люди изменят свое отношение», – сказала Уилсон в подкасте.

Ребел сделала каминг-аут в июне прошлого года, написав в социальных сетях: «Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса».

Девушки вместе путешествуют, наслаждаются жизнью и регулярно публикуют информацию о своем совместном отдыхе в социальных сетях.

Ребел и Рамону познакомили общие друзья, и почти сразу между девушками вспыхнул роман.

В ноябре прошлого года Ребел Уилсон стала мамой. «Я с гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая родилась на прошлой неделе с помощью суррогатной матери», – написала актриса.

Рамона Агрума живет в Лос-Анджелесе и является основателем экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon. Кроме того, известно, что она является послом бренда Bee Goddess Jewellery, а также состоит в волонтерской организации, которая поддерживает детские учреждения.