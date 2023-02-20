ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Еще три машины с интервалом в 15 минут!»: на озере Выртсъярв несколько автомобилей ушли под лед

В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый на озере Выртсъярв, где несколько автомобилей, развлекавшихся в субботу на ледовой трассе, погрузились под лёд.

«Если не ошибаюсь, нужно было вытащить три или четыре машины. Первый час гонок прошел нормально, а когда я сошел с ледовой дорожки, в так называемую зону ожидания, моя машина пошла утопать первой, затем еще три машины с интервалом в 15 минут», – рассказывает тот, чей автомобиль наполовину ушла под лед. «Мы получили машину сухой и целой, но вода пактически дошла до самого края двери...»

Всего за один день видео в TikTok набрало почти 200 тысяч просмотров.

Под видеороликом несколько человек отмечают, что температура воздуха в течение длительного времени была выше нуля, и трасса не могла считаться безопасной.

«Организаторы трассы, возможно, должны были сделать больше для обеспечения безопасности..... Они сказали, что все проверено и безопасно», - говорит один комментатор, чей автомобиль попал в воду.

«Должен был, но не сделал», - иронизирует один из комментаторов на видео. Другой прокомментировал: «Когда на улице плюс, нельзя быть уверенным в прочности льда». «Ну, лед не может быть надежным, когда на улице в последнее время плюсовая температура...», - шутит один из комментаторов.

На озере Выртсъярви автомобили попали под лед. Фото: Erakogu

Марек Кийк, начальник отдела коммуникаций Департамента спасения, заявил, что выход на лед внутренних водоемов в настоящее время не запрещен Департаментом спасения в Южной Эстонии.