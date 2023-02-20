ВИДЕО ⟩ В Ласнамяэ ни одного пьяного водителя, в Пирита – двое: смотри, как проходили рейды в Таллинне на выходных

Водители, севшие пьяными за руль, не очень разговорчивы. Они пытаются скрыть свои лица и как можно скорее залезть в полицейский автобус и закрыть за собой дверь. Ни стыда, ни совести! Все жители Эстонии могут увидеть, что эти люди управляли автомобилем в нетрезвом состоянии и тем самым подвергли опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!

Если употребление алкоголя водителем превышает разрешенный Законом о дорожном движении Эстонии предел, то есть от 0,2 до 1,49 промилле, он может быть наказан штрафом в размере до 1200 евро, лишением свободы на срок до 30 дней или лишением права на управление автомобилем на срок до одного года.

Хвала и честь нашим водителям! В конце Ласнамяэ все водители, по крайней мере, те, кто прошел проверку алкотестом, были трезвыми! Тогда репортер вместе с полицией отправились на новое место, которым стало Меривялья-теэ, где проверяли водителей а было обоих направлениях. К сожалению, в отношении двоих водителей пришлось начать производство о проступке.

На видео можно увидеть, что некоторых водителей просят выйти из машины и подуть в трубку снова. Сотрудница полиции Керли Симульман объяснила, что они используют аппарат в пассивном режиме, что означает, что человек дует в трубку на расстоянии. В салоне автомобиля могут быть остатки от жидкости для очистки окон, в составе которой есть алкоголь, а индикатор реагирует на него. Поэтому некоторых водителей просят выйти на улицу и подуть снова, чтобы индикатор реагировал только на дыхание человека.

Также всем водителям стоит учитывать, что, выезжая на дорогу, необходимо очистить автомобиль от снега. Репортер программы Reporter заметил, что некоторые машины останавливали и водители чистили снежную шапку с крыши.

Возможно, погода вчерашним утром стала сюрпризом для некоторых водителей, однако нужно убедиться в том, что водителю достаточно обзора.