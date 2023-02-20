Решительный эстонец Олав Педари три года назад решил начать судостроение в Египте. Все продумано и сделано, и корабль должен отправиться в путь в апреле. «Половина Красного моря перед нами», – говорит Олав.
ФОТО ⟩ Эстонец построил корабль в Египте: это была безумная идея!
Олав, который только что приехал из Египта, рассказал в эфире радио Elmar, что в последнее время в Египте произошли большие перемены.
«Изменения довольно большие и в некотором смысле даже драматические. Египетский фунт за последние месяцы резко упал по отношению к евро и доллару. Цены, которые были в магазинах и на рынке два-три месяца назад, практически удвоились и утроились», – говорит Олав, добавляя, что это вызывает у местных жителей сильное беспокойство.
«Цены дешевые для нас, дорогие для местных жителей. То тут, то там раздаются жалобы. К счастью, на море такого нет».
Олав много времени проводит в море. Человек, взявшийся за безумную затею, решил построить корабль в Египте.
«Это была сумасшедшая идея. Пришел мой хороший друг - он заядлый дайвер - и спросил, если мы ходим здесь на других лодках, почему бы нам не иметь свою собственную лодку для сафари», – говорит Олав, объясняя, что сафари - это недельные круизы для дайверов.
«Эта идея... у каждого человека есть своя мечта. Это не бизнес-проект, это проект образа жизни». Олав говорит, что в Египте трудно реализовать бизнес-проекты: «Законы постоянно меняются, меняется настроение чиновников и так далее».
Судостроительный проект уже был готов три года назад. «Затем пришла корона, и вот теперь он, наконец, на воде и готов, и мы готовы начать первые сафари уже в апреле».
Олав говорит, что для постройки корабля обязательно нужен хороший кошелек. «Особенно приятно, что ты не знаешь, насколько большим должен быть кошелек. Цифры, которые тебе даны заранее, ты их сначала умножаешь на два, а в конце тоже не получается».
По словам Олава, подобные проекты со временем станут очень и очень дорогими, но строить корабль в Египте по-прежнему имеет смысл. «Как известно, судостроение там находится на довольно хорошем уровне, корабли строят и в других местах, например саудовцы покупают там».
Конечно, необходимо и большое терпение. «В Египте, если вы договорились о времени, оно не действует, все всегда можно умножить на два или три». Олав говорит, что вначале предполагалось, что это будет шестимесячный проект. «Это заняло три года», - смеется он. «Нужно много терпения».
«Все непредсказуемо, как говорится: «иншалла», что все происходит с Божьей помощью».
Название недавно построенного корабля - «Синайская звезда». «Сейчас я хотел бы немного расслабиться и насладиться тем, что есть. Моя мечта - отправиться на этом корабле посмотреть на акул и в Судан, нам удалось получить лицензию, и мы можем отправиться на корабле в Судан».
«Перед нами половина Красного моря. И, как вы знаете, Саудовская Аравия открывает свое побережье, первые эстонские мужчины побывали там на сафари. Мы надеемся попасть туда тоже, воды совершенно невиданные, неповрежденные», - говорит человек, чья следующая мечта и план - выйти в море, под воду, и увидеть акул по-настоящему.
Здесь рады не только дайверам. «Приглашаются и те, кто хочет просто провести время на Красном море и посетить различные порты. Если вы заинтересованы, вы можете найти Sinai Star».