ФОТО ⟩ Эстонец построил корабль в Египте: это была безумная идея!

Олав, который только что приехал из Египта, рассказал в эфире радио Elmar, что в последнее время в Египте произошли большие перемены.

«Изменения довольно большие и в некотором смысле даже драматические. Египетский фунт за последние месяцы резко упал по отношению к евро и доллару. Цены, которые были в магазинах и на рынке два-три месяца назад, практически удвоились и утроились», – говорит Олав, добавляя, что это вызывает у местных жителей сильное беспокойство.

«Цены дешевые для нас, дорогие для местных жителей. То тут, то там раздаются жалобы. К счастью, на море такого нет».

Олав много времени проводит в море. Человек, взявшийся за безумную затею, решил построить корабль в Египте.

Олав описывает кораблестроение как безумную идею. Фото: Erakogu

«Это была сумасшедшая идея. Пришел мой хороший друг - он заядлый дайвер - и спросил, если мы ходим здесь на других лодках, почему бы нам не иметь свою собственную лодку для сафари», – говорит Олав, объясняя, что сафари - это недельные круизы для дайверов.

«Эта идея... у каждого человека есть своя мечта. Это не бизнес-проект, это проект образа жизни». Олав говорит, что в Египте трудно реализовать бизнес-проекты: «Законы постоянно меняются, меняется настроение чиновников и так далее».