На курорте Франции акула загрызла туриста на глазах у отдыхающих

Вчера, 19 февраля, мужчина, приехавший на французский курорт из Австралии, решил искупаться. 59-летний турист зашел в воду и через несколько секунд на него напала акула. Хищная рыба оторвала несчастному ногу и обе руки…

Проплывающим на лодке людям удалось вырвать мужчину из челюсти «зверя» и доставить обратно на берег. Прибывшие на место медики сделали пострадавшему массаж сердца, но было слишком поздно. Турист скончался от потери крови.

Узнав о трагедии, мэр Соня Лагард приказала закрыть большинство пляжей и отловить тигровых и бычьих акул в близлежащих водах. Для отслеживания хищников задействованы беспилотники, с помощью которых уже удалось выявить двух особей.