Австралийский турист погиб при нападении акулы во время отдыха на пляже в Новой Каледонии. После трагедии мэр Соня Лагард приказала закрыть пляж, чтобы начать операцию по захвату хищника, сообщает Starhit.
На курорте Франции акула загрызла туриста на глазах у отдыхающих
Вчера, 19 февраля, мужчина, приехавший на французский курорт из Австралии, решил искупаться. 59-летний турист зашел в воду и через несколько секунд на него напала акула. Хищная рыба оторвала несчастному ногу и обе руки…
Проплывающим на лодке людям удалось вырвать мужчину из челюсти «зверя» и доставить обратно на берег. Прибывшие на место медики сделали пострадавшему массаж сердца, но было слишком поздно. Турист скончался от потери крови.
Узнав о трагедии, мэр Соня Лагард приказала закрыть большинство пляжей и отловить тигровых и бычьих акул в близлежащих водах. Для отслеживания хищников задействованы беспилотники, с помощью которых уже удалось выявить двух особей.
«Купание и морские развлечения закрыты в 300-метровой прибрежной полосе до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении городского совета Нумеа.