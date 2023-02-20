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На курорте Франции акула загрызла туриста на глазах у отдыхающих

Limon.ee
На курорте Франции акула загрызла туриста на глазах у отдыхающих
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Акула. Фото иллюстративное.
Акула. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Австралийский турист погиб при нападении акулы во время отдыха на пляже в Новой Каледонии. После трагедии мэр Соня Лагард приказала закрыть пляж, чтобы начать операцию по захвату хищника, сообщает Starhit.

Вчера, 19 февраля, мужчина, приехавший на французский курорт из Австралии, решил искупаться. 59-летний турист зашел в воду и через несколько секунд на него напала акула. Хищная рыба оторвала несчастному ногу и обе руки…

Проплывающим на лодке людям удалось вырвать мужчину из челюсти «зверя» и доставить обратно на берег. Прибывшие на место медики сделали пострадавшему массаж сердца, но было слишком поздно. Турист скончался от потери крови.

Узнав о трагедии, мэр Соня Лагард приказала закрыть большинство пляжей и отловить тигровых и бычьих акул в близлежащих водах. Для отслеживания хищников задействованы беспилотники, с помощью которых уже удалось выявить двух особей.

«Купание и морские развлечения закрыты в 300-метровой прибрежной полосе до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении городского совета Нумеа.

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