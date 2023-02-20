ВИДЕО ⟩ Банное безумие в Отепя: что вытворяют эти люди? Особенно мужчина с накладной грудью

Главный приз Европейского банного марафона в Отепя - огромная бочка-купель! Как и в предыдущие годы, участники выбирали свою любимую сауну, а владельцы бань, в свою очередь, выбирали свои любимые команды участников.

Участники были одеты в смешные костюмы. Очень позабавил телезрителей мужчина с накладной грудью. Поскольку на фестиваль съехались люди чуть ли не со всего мира, были и те, кто впервые в своей жизни побывал в бане.