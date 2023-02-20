12-й Европейский банный марафон в субботу, 18 февраля, стартовал по старинному обычаю с центральной площади Отепя. Около 800 любителей попариться спешили в сауны, сверкая ботинками. На скорость они должны быть побывать в 18 различных банях! Соревноваться приехали любители банных вечеринок со всего мира. Участвовали: США, Латвия, Литва, Швейцария, Нидерланды, Германия, Италия, Япония и Эстония!
ВИДЕО ⟩ Банное безумие в Отепя: что вытворяют эти люди? Особенно мужчина с накладной грудью
Банное безумие в Отепя: что вытворяют эти люди? Особенно мужчина с накладной грудью
Главный приз Европейского банного марафона в Отепя - огромная бочка-купель! Как и в предыдущие годы, участники выбирали свою любимую сауну, а владельцы бань, в свою очередь, выбирали свои любимые команды участников.
Участники были одеты в смешные костюмы. Очень позабавил телезрителей мужчина с накладной грудью. Поскольку на фестиваль съехались люди чуть ли не со всего мира, были и те, кто впервые в своей жизни побывал в бане.
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