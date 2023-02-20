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Рестораторам пришлось ругаться с налоговой в суде. Суд не поддержал бизнесменов

Кетлин Крузе
Рестораторам пришлось ругаться с налоговой в суде. Суд не поддержал бизнесменов
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Фото: Elu24 kollaaž/Taavi Sepp

В пятницу Таллиннский административный суд отклонил апелляцию Стен-Эрика Янтсона и Яака Морна об отмене решения Налогово-таможенного департамента об ответственности - предприниматели ресторанного бизнеса умышленно не выполнили свои налоговые обязательства.

17 февраля суд признал правоту налогового администратора – Стен-Эрик Янтсон и Яак Морна умышленно не выполнили обязательство по уплате заявленных частной компанией налоговых сумм.

По мнению суда, рестораторы нарушили обязательство по организации хозяйственной деятельности компании таким образом, что возникшие налоговые обязательства были своевременно задекларированы, а причитающиеся суммы налога своевременно уплачены из активов компании.

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