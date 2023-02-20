В пятницу Таллиннский административный суд отклонил апелляцию Стен-Эрика Янтсона и Яака Морна об отмене решения Налогово-таможенного департамента об ответственности - предприниматели ресторанного бизнеса умышленно не выполнили свои налоговые обязательства.
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Рестораторам пришлось ругаться с налоговой в суде. Суд не поддержал бизнесменов
Рестораторам пришлось ругаться с налоговой в суде. Суд не поддержал бизнесменов
17 февраля суд признал правоту налогового администратора – Стен-Эрик Янтсон и Яак Морна умышленно не выполнили обязательство по уплате заявленных частной компанией налоговых сумм.
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